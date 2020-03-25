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25.03.2020 - 17:46 | | DHA

İdlib ve Afrin’de corona virüse karşı broşür dağıttılar

Suriye'de sivil savunma görevi yapan kuruluşlar tarafından, İdlib ve Afrin'de yaşayan sivillere corona virüse karşı alınması gereken önlemlerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

İdlib ve Afrin’de corona virüse karşı broşür dağıttılar
İdlib ve Afrin’de corona virüse karşı broşür dağıttılar
İdlib ve Afrin’de corona virüse karşı broşür dağıttılar
İdlib ve Afrin’de corona virüse karşı broşür dağıttılar
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Suriye rejimi ile destekçileri tarafından yapılan saldırılar nedeniyle evlerinden ve memleketlerinden ayrılmak zorunda kalarak Türkiye sınırına yakın İdlib kırsalındaki çadır kamplara yerleşen Suriyeli sivillere, bölgede sivil savunma görevi yapan kuruluşlar tarafından corona virüse karşı broşür dağıtıldı. Halkda corona virüse karşı bilgilendirdi. Ekipler, kamplarda yaşayan sivillerle görüşerek virüse karşı almaları gereken önlemleri anlatırken, temizlik ve hijyene de dikkat etmelerini istedi. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Halep'in Afrin ilçesinde de halk ve esnafa corona virüse karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgi verildi.

 

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