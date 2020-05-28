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28.05.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

İdlib’de 1 asker şehit

Moskova Mutabakatı kapsamında Türk-Rus ortak devriyelerinin yürütüldüğü İdlib’den acı haber geldi.

İdlib’de 1 asker şehit
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara  

İdlib’in güneyinde M4 karayolu üzerindeki Cisr Eş Şugur yakınlarında bulunan Gassaniye kasabasında dün sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiri ile kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi. Patlamada şehit olan Teğmen Canbert Tatar’ın ailesine şehadet haberi verildi. Evli olan şehidin cenazesi Elazığ’ın Cip köyünde bugün toprağa verilecek.                         

İstanbul'un simgeleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründüAzerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı .
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