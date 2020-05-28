İdlib’de 1 asker şehit

İdlib’in güneyinde M4 karayolu üzerindeki Cisr Eş Şugur yakınlarında bulunan Gassaniye kasabasında dün sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiri ile kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi. Patlamada şehit olan Teğmen Canbert Tatar’ın ailesine şehadet haberi verildi. Evli olan şehidin cenazesi Elazığ’ın Cip köyünde bugün toprağa verilecek.