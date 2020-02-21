İdlib’de 2 şehit

İdlib’de saldırılarını artıran Rusya destekli Suriye Rejim Ordusu, yine İdlib’deki TSK güçlerini hedef aldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır” denildi. Belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı ve alınmaya da devam edileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir.”



MSB açıklamasında saldırıyı gerçekleştiren uçağın kime ait olduğu belirtilmedi. Ancak rejime hava desteğinin Rusya tarafından sağlandığı biliniyor. Dünkü saldırıyla beraber İdlib’de rejim saldırısı sonucu verilen şehit sayısı 15’e yükselmiş oldu.

İki ilde şehit acısı





İdlib’deki hava saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları’nın (24) acı haberi, Hatay’ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’ndeki baba evine ulaştırıldı. İzmir’de bulunan baba Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları’nın Hatay’a gelmeleri için özel uçak tahsis edildiği öğrenildi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları taziye için eve akın etti. Bekar olan şehidin Samandağ ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk’ün (25) şehadet haberi de Gaziantep’te yaşayan ailesine verildi. Askeri yetkililer, şehit Ertürk’ün merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’ndeki evine gelerek, anne Hatice ve baba Osman Ertürk’e acı haberi verdi. Gözyaşlarına boğulan Ertürk ailesini, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teselli etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu. Bekar olduğu öğrenilen şehit Ertürk’ün cenazesinin, Gaziantep’te toprağa verileceği öğrenildi.



‘İnsanlık önünde hesap verecekler’





İdlib’deki saldırı sonrası siyasilerden gelen başsağlığı mesajları şöyle: İdlib’deki saldırı sonrası siyasilerden gelen başsağlığı mesajları şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye’yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib’de şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.