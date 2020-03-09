İdlib'de ateşkesi ihlal ettiler! TSK konvoyuna taciz ateşi

Ateşkes ihlallerine dün ve bugün de devam eden rejim unsurları, gerekli koordineler yapılmasına rağmen TSK'ye ait ikmal konvoyuna makinalı tüfekle taciz ateşi açtı. Rejim unsurlarının bir başka birliğin yakınına üç havan mermisi attığı tespit edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Rusya arasında kararlaştırılan ateşkesin uygulanmaya başlandığı 6 Mart saat 00.01'den 10 dakika sonra rejim tarafından ateşkes ihlalleri yapılmaya başlandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günün sonunda rejimin 15 ateşkes ihlali gerçekleştirildi. Rejim unsurlarının bu ihlallerde 50'den fazla mermi kullandığı tespit edildi.

İhlaller İdlib'in güneyindeki Maarat Aliya, Fattıra, Kastun, Kan Safra, Zıyara, Ibzumo, Sfuhın, Bara, Tukad bölgelerinde yoğunlaşırken dün gece rejim güçleri, Hama kırsalı Gab Ovası'ndaki Zıyara köyüne de taciz atışları yaptı.

Rejim topçusunun dün akşam saatlerinde İdlib'de Cebel Zaviye'nin Shuhen, Fattire, Kefer Avid köylerine gerçekleştirdiği taciz atışları ise yaklaşık bir saat boyunca devam etti.

Rejim güçlerinin dün ayrıca İdlib'in güneyinde tampon bölge durumundaki Kefrenbil'in batısında Bureyc ve Maret Mukes noktalarına iki tank, iki zırhlı personel taşıyıcı ve birçok milisin olduğu konvoyla ilerleyip mevzilendiği belirlendi.

İKMAL KONVOYUNA TACİZ ATEŞİ

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gerekli koordineleri yaparak dün başlattığı ikmal faaliyetine de taciz atışı gerçekleştirildi. Konvoya rejim unsurlarının olduğu Urum As Sugra bölgesinden makinalı tüfekle taciz ateşi açıldı.

Bir başka birliğin bulunduğu bölgenin yaklaşık 800 metre yakınına da toplam üç havan mermisi atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart'ta gerçekleştirilen toplantının ardından İdlib'de ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı.

Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde, buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz." demişti.

RUS HEYET İDLİB İÇİN GELİYOR

Rus heyet, Ankara’da İdlib mutabakatının detaylarını görüşecek. 1 hafta sürecek görüşmelerde güvenlik koridoru ve M4 üzerinde oluşturulacak kontrol noktalarının yerleri belirlenecek.

Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatının sahada sorunsuz uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Rusya’dan bir askeri heyet Ankara’ya geliyor. 1 hafta sürmesi beklenen görüşmelerde, mutabakatın tüm detayları masaya yatırılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün yaptığı açıklamada, “Bir Rus askeri heyetinin hafta başında Ankara’ya geleceğini” açıklamıştı. Bakan Akar, “Mutabakat kapsamında 15 Mart’tan itibaren M4 karayolunda ortak devriyelere başlayacağız. Kara yolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladık. Beklentimiz, ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durdurulması, yüzde 81’i kadın ve çocuk olan, yerlerinden, yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasıdır” ifadelerini kullanmıştı.

DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

Mutabakat metninde yüzeysel değinilen tüm noktalar, Rus askeri heyeti ile yapılacak görüşmelerde netleştirilecek. 1 hafta sürmesi beklenen görüşmelerde Güvenlik Koridoru ile ilgili tüm detaylar masaya yatırılacak.

Görüşmelerde; M4 üzerinde oluşturulacak kontrol noktalarının yerleri belirlenecek. Otoyolun kuzeyinde TSK’nın, güneyinde ise Rus askeri polislerinin güvenlik sağlamada daha aktif rol alması bekleniyor. Görüşmelerin bir diğer gündem maddesi ortak devriyenin ayrıntıları olacak. Görüşmelerde, güvenli koridorda görev alacak Rus askeri ve TSK birliklerinin sayısı, kullanılacak askeri araç, tehçizat sayısı belirlenecek. Hat üzerinde sorun yaratacak noktaların belirlenmesi ve temizlenmesine yönelik çalışmalar da masada olacak.