İdlib’de saldırı: Rus zırhlısı hasar gördü

Bölgedeki kaynaklara göre saldırıda Rus aracı güdümlü Katyuşa füzesiyle hedef alındı. Saldırı sonrası TSK tarafından bölgede operasyon başlatıldı. Yapılan arama tarama faaliyetinde arazide füze fırlatma cihazı bulundu. Saldırıda roketin Rus zırhlı aracının lastiğine isabet ettiği ve can kaybı yaşanmadığı, hasar gören aracın ise TSK tarafından olay yerinden halatla çekildiği bildirildi.