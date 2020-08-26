26.08.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara
İdlib’de saldırı: Rus zırhlısı hasar gördü
Suriye’nin İdlib kırsalında Halep-Lazkiye arasındaki M4 kara yolunda Türkiye ile Rusya tarafından gerçekleştirilen 26. birleşik kara devriyesine teröristler, roketle saldırdı. Can kaybı yaşanmadı, Rus zırhlısı hasar gördü.
NAMIK DURUKAN Ankara
Bölgedeki kaynaklara göre saldırıda Rus aracı güdümlü Katyuşa füzesiyle hedef alındı. Saldırı sonrası TSK tarafından bölgede operasyon başlatıldı. Yapılan arama tarama faaliyetinde arazide füze fırlatma cihazı bulundu. Saldırıda roketin Rus zırhlı aracının lastiğine isabet ettiği ve can kaybı yaşanmadığı, hasar gören aracın ise TSK tarafından olay yerinden halatla çekildiği bildirildi.