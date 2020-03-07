İdlib'de yeni harita, yeni süreç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 6 saatlik zirvesinden üç maddelik mutabakat ortaya çıktı. Ateşkes ilanı içeren mutabakatın izlenecek maddeleri Rusya ile oluşturulacak güvenlikli koridor ve 15 Mart’ta başlayacak ortak devriyeler oldu. Mutabakatta detaya yer verilmemesi, tarafların ateşkes ve M4 otoyoluna ilişkin “genel ifadelerle” uzlaşmaya vardıkları, uygulamaya ilişkin esasların görüşülmesinde ise “ayrıntılar üzerinde uzlaşı aranacağı” şeklinde okundu.



Erdoğan-Putin görüşmesinde ana konulardan biri “ılımlılar” ile “terör destekçileri”nin ayrılması konusu oldu. Putin, BM listesindeki, “terör örgütü” ilan edilenlerin hedef olacağını, HTŞ’nin vurulmaya devam edeceği mesajını net şekilde kayda geçirdi. Taraflar yeni dönemde askeri alanda daha fazla iletişim kurulması konusunda da anlaşma sağladı.

Erdoğan, zirve sonrası Suriye ordusunun saldırması durumunda TSK’nın yanıt vereceğini belirterek, “Putin’in Esed üzerindeki ağırlığını kullanması” mesajını da verdi.



Görüşmelerde M4 otoyolu için Rusya ile tam mutabakat sağlanırken, M5 için müzakerelerde bir karar alınmadı. Türk ve Rus heyetlerinin yapacağı askeri görüşmelerin de bundan sonra M4-M5 olarak değil M4 temelli olacağı vurgulandı. M5 otoyolunda hakimiyeti bulunan rejimin “Gerginliği azaltma bölgeleri”ne saldırısı halinde, Türkiye’nin M5’teki rejime cevap vereceği de Putin’e iletildi.



2 gözlem noktası

Mutabakata göre, Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M4 karayolunda güvenli koridor tesis edilecek. Bu çerçevede, M4’ün kuzeyinde ve güneyinde 6 kilometre derinlikte bir koridor oluşturulacak. Oluşturulacak bu güvenli koridorun içinde mevcut Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bazı noktaları bulunuyor. Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde kurulan 12 gözlem noktalarından 11 nolu “İştebrak Gözlem Noktası” (Cisr eş Şugur) ile 12 Nolu “Zeytinlik” bu bölgenin içinde kalıyor. Bu alanın güneyindeki, M4’ün alt tarafındaki ılımlı muhaliflerin ise kuzeye çekilmesi bekleniyor.



‘Kalıcı’ ateşkes arayışı



Ateşkesin “kalıcı” olup olmayacağı da bölgede atılacak adımlar ve heyetlerin görüşmelerine bağlı olarak ortaya çıkacak. Erdoğan da bu durumu “Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için gereken çalışmalar hızla ve etkin bir şekilde yürütülecektir” sözleriyle basın toplantısında açıkça ifade etti. Ateşkesin sivillerin korunması için büyük önem taşıdığı iki lider tarafından da teyit edildi. Putin’in “siviller ile sivil altyapının korunması” mesajı da Ankara tarafından olumlu karşılandı.







