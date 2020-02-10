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10.02.2020 - 21:19 | | AA

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

 

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

İdlibdeki gözlem noktalarına komando takviyesi

Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

İdlibdeki gözlem noktalarına komando takviyesi

Öte yandan, askeri konvoy içerisinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulansların da olduğu gözlendi.

İdlibdeki gözlem noktalarına komando takviyesi

İdlibdeki gözlem noktalarına komando takviyesi



İdlibdeki gözlem noktalarına komando takviyesi

İdlibdeki gözlem noktalarına komando takviyesi

İdlibdeki gözlem noktalarına komando takviyesi

İdlibdeki gözlem noktalarına komando takviyesi

    İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.
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