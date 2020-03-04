İdlib’den acı haber: 1 şehit, 9 yaralı

MSB’den dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir” dennildi. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer’in Trabzon’un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haber ulaştırıldı. Şehit Tuncer’in daha önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtına da katıldığı öğrenildi. Şehit askerin, harekâtta gösterdiği başarılardan dolayı komutanları tarafından kahramanlık plaketiyle ödüllendirildiği belirtildi.