MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İdlib’den acı haber: 1 şehit, 9 yaralı
ABONE OL
04.03.2020 - 07:00 | | Ankara  Milliyet

İdlib’den acı haber: 1 şehit, 9 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün İdlib’de rejim unsurlarının açtığı ateş sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 9 askerin de yaralandığını açıkladı.

İdlib’den acı haber: 1 şehit, 9 yaralı

MSB’den dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir” dennildi. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer’in Trabzon’un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haber ulaştırıldı. Şehit Tuncer’in daha önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtına da katıldığı öğrenildi. Şehit askerin, harekâtta gösterdiği başarılardan dolayı komutanları tarafından kahramanlık plaketiyle ödüllendirildiği belirtildi.

Milliyet'te Gündem (4 Mart 2020)İşte gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO 159. yeni fragman yayınlandı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO 159. yeni fragman yayınlandı

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Sıradaki Haber