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01.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘İdlib’den gelen acı haber yüreğimizi yaktı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İdlib’de şehit olan askerlere rahmet diledi.

‘İdlib’den gelen acı haber yüreğimizi yaktı’

Emine Erdoğan Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İdlib’den gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah’ın izniyle, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Rabb’im ülkemizi korusun. Milletçe başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı. 

Sınırda koronavirüs alarmıHakkâri’nin Çukurca ilçesinden Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, bu ülkede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı. Sadece Irak'tan dönen Türk vatandaşların geçişine izin verileceği belirtilen gümrük kapısında sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlanırken, burada görevli personel de maske taktı.
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