İfşa iklimi!

Türkiye’de kadınlar çeşitli zamanlarda maruz kaldıkları cinsel saldırı, taciz ve mobbingi sosyal medya üzerinden birbiri ardına ifşa etmeye başladı. İfşa edilen isimlerden biri de Fridays For Future Türkiye’nin (Gelecek İçin Cumalar) koordinasyonunu yürüten Murat Can Tonbil oldu. Tonbil’in birçoğu lise öğrencisi olan iklim aktivistlerine kötü muamele, baskı ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi. İddia sahiplerinden bazıları yaşadıkları sistematik şiddet nedeniyle psikolojik sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlatırken, bazıları ise gruptan ayrılmayı tercih ettiğini açıkladı. Tobil’in psikolojik şiddetine ve mobbingine maruz kaldığını söyleyen kadınlar Tonbil hakkında şu iddialarda bulundu:

‘Depresyona girdim’

İren Bıçakcı: “Kullandığı şiddet diline pek çok kez maruz kalmış ve buna bağlı bir depresyon süreci geçirmiş biriyim. Gençlerin yaptığı açıklamada söz edilen, kontrol ve karar mekanizmasını kendine ait bir hale getirdiğine ayrıca bu durumu sorgulayanların da üzerinde baskı kurduğuna pek çok defa şahit oldum. Can ile fikir ayrılığı yaşadığınızda şiddet diline ve üslubuna maruz kalabiliyorsunuz. Hakimiyet alanı ve manipülasyon yeteneği sayesinde doğru bildiğinizi sorgular hale gelmenize hatta kendi bizzat yaşadığınız olaydan bile şüphe etmenize yol açabiliyor. Bu şekilde üzerinize gelişleri sinmenize ve alandan çekilmenize neden olabiliyor.”

‘Kâbus bitsin istiyorum’

Özgecan Kara: “Bugüne kadar bana, aileme, özellikle anneme ve kariyerime vereceği zararlardan korktuğum için sustum. Beni de üstü kapalı şantaj etti. Yıllarca depresyon ve anksiyete tedavisi gördüm. Hâlâ da çok korkuyorum ama artık bu kâbus bitsin istiyorum. Zamanında ses çıkaracak cesareti bulamadığım için özür dilerim. Yaşadığım şeyler mobbing, duygusal şiddetti. Can Tonbil cinsiyetçi, manipülatif, şiddet eğilimli biridir. Dört yıl geçti, artık bu kabus bitsin istiyorum. Korkmuyorum. Ben buradayım.”

‘Dirençli duramadım’

Eymen Aktel: “Can, cinsiyetçi ve şiddet diline sahipti. Kadınları aşağılayan tavırları vardı. Sizin düşüncelerinizi bastırmak için hakarete varan söylemlere ve bağrışmalara başvuruyordu. Uyguladığı sözlü şiddetin yanında sevmediği kişiye karşı kulis kurarak ekip içinde yalnızlaştırıyordu. Ciddi psikolojik baskılar kurduğu insanlardan biri de benim ve ne yazık ki buna karşı dirençli duramadım. Çok zor günler geçirdim topluluktan ayrılmak zorunda kaldım.”

‘Mobbing uygulamış biri’

E.A.: “2 yıldır Fridays For Future’de yer alıyorum. Yerel kuruluşundan bu yana Can Tonbil’le iletişim halindeyiz. Kendisi başta 18 yaşından küçükler olmak üzere ekibimizdeki arkadaşlarımızı tehdit etmiş, mobbing uygulamış biridir. Can tarafından sürekli bir baskı söz konuydu.”

Özür diledi

İfşaların sosyal medyaya yansımasının ardından Can Tonbil de bir açıklama yayınlayarak, özür diledi ve iklim aktivizminden tamamen ayrıldığını duyurdu: “Kırdığım, kötü hissettirdiğim, zarar verdiğim herkesten özür diliyorum. Kullanacağım ‘ama’larım yok. 10 yıldır iklim krizini durdurmak için mücadele ettiğim grupla bütün bağlarımı kestim. Geçmişte ya da şimdi bana inanmış olan başta çocuklar olmak üzere kırdığım ve zarar verdiğim herkesten özür diliyorum.”