Ramazan ayÄ± 24 Nisan 2020 gÃ¼nÃ¼ baÅŸladÄ±. BugÃ¼n Ramazan ayÄ±nÄ±n 5. gÃ¼nÃ¼ idrak edilecek. 23 MayÄ±s'a kadar sÃ¼recek olan Ramazan ayÄ±nda gÃ¼n gÃ¼n iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayÄ±n sultanÄ± olarak bilinen Ramazan ayÄ±nda yurdun dÃ¶rt bir yanÄ±nda manevi duygular yaÅŸanmaya devam ediyor. OruÃ§ tutan vatandaÅŸlarÄ±n sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklediÄŸi iftar vakti bugÃ¼n ne zaman? Ä°ftar saat kaÃ§ta? Ä°ÅŸte Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir ve diÄŸer illerin iftar saatleri 27 Nisan 2020 imsakiye...

BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR SAAT KAÃ‡TA?

Ä°STANBUL'DA BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR VAKTÄ° NE ZAMAN?

Ä°stanbul'da bugÃ¼n iftar: 20:03,ÂSahur vakti 04:22

ANKARA'DA BUGÃœNÂ Ä°FTAR VE SAHUR VAKTÄ° NE ZAMAN?

Ankara'da bugÃ¼n iftar: 19:46, Sahur vakti 04:10

Ä°ZMÄ°R'DE BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR VAKTÄ° NE ZAMAN?

Ä°zmir'de bugÃ¼n iftar: 20:06, Sahur vakti 04:39

BURSA'DA BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR SAAT KAÃ‡TA?

Bursa'da bugÃ¼n iftar: 20:01, Sahur vakti 04:25

ANTALYA'DA BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR SAAT KAÃ‡TA?

Antalya'da bugÃ¼n iftar: 19:49, Sahur 04:31

ADANA'DA BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR SAAT KAÃ‡TA?

Adana'da bugÃ¼n iftar: 19:31, Sahur vakti 04:12

KONYA'DA BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR SAAT KAÃ‡TA?

Konya'da bugÃ¼n iftar: 19:44, Sahur vakti 04:20

ÅžANLIURFA'DA BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR SAAT KAÃ‡TA?

ÅžanlÄ±urfa'da bugÃ¼n iftar: 19:17, Sahur vakti 03:57

GAZÄ°ANTEP'DE BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR SAAT KAÃ‡TA?

Gaziantep'te bugÃ¼n iftar: 19:23, Sahur vaktiÂ 04:03

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