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HaberlerGündem Haberleri Ä°ftar bugün saat kaçta, ne zaman (2020 Ramazan imsakiyesi) Ä°l il Ä°stanbul - Ankara - Ä°zmir - Bursa ve diÄŸer illerin iftar (namaz) ve sahur vakitleri 27 Nisan
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27.04.2020 - 04:49 |

Ä°ftar bugün saat kaçta, ne zaman (2020 Ramazan imsakiyesi) Ä°l il Ä°stanbul - Ankara - Ä°zmir - Bursa ve diÄŸer illerin iftar (namaz) ve sahur vakitleri 27 Nisan

Ä°ftar saat kaÃ§ta? Sahur sonrasÄ± Ä°stanbul - Ankara - Ä°zmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diÄŸer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye baÅŸladÄ±. Sahur sonrasÄ± milyonlarca vatandaÅŸ, iftar vaktini Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in harekete geÃ§iyor. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸehrin iftar ve saatini Ã¶ÄŸrenmek isteyenler haberimizin iÃ§eriÄŸinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine eriÅŸim saÄŸlayabilir. Ä°ÅŸte il il imsakiye 2020...

Ä°ftar bugün saat kaçta, ne zaman (2020 Ramazan imsakiyesi) Ä°l il Ä°stanbul - Ankara - Ä°zmir - Bursa ve diÄŸer illerin iftar (namaz) ve sahur vakitleri 27 Nisan

Ramazan ayÄ± 24 Nisan 2020 gÃ¼nÃ¼ baÅŸladÄ±. BugÃ¼n Ramazan ayÄ±nÄ±n 5. gÃ¼nÃ¼ idrak edilecek. 23 MayÄ±s'a kadar sÃ¼recek olan Ramazan ayÄ±nda gÃ¼n gÃ¼n iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayÄ±n sultanÄ± olarak bilinen Ramazan ayÄ±nda yurdun dÃ¶rt bir yanÄ±nda manevi duygular yaÅŸanmaya devam ediyor. OruÃ§ tutan vatandaÅŸlarÄ±n sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklediÄŸi iftar vakti bugÃ¼n ne zaman? Ä°ftar saat kaÃ§ta? Ä°ÅŸte Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir ve diÄŸer illerin iftar saatleri 27 Nisan 2020 imsakiye...

BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR SAAT KAÃ‡TA?

Ä°STANBUL'DA BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR VAKTÄ° NE ZAMAN?

Ä°stanbul'da bugÃ¼n iftar: 20:03,ÂSahur vakti 04:22

ANKARA'DA BUGÃœNÂ Ä°FTAR VE SAHUR VAKTÄ° NE ZAMAN?

Ankara'da bugÃ¼n iftar: 19:46, Sahur vakti 04:10

Ä°ZMÄ°R'DE BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR VAKTÄ° NE ZAMAN?

Ä°zmir'de bugÃ¼n iftar: 20:06, Sahur vakti 04:39

BURSA'DA BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR SAAT KAÃ‡TA?

Bursa'da bugÃ¼n iftar: 20:01, Sahur vakti 04:25

ANTALYA'DA BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR SAAT KAÃ‡TA?

Antalya'da bugÃ¼n iftar: 19:49, Sahur 04:31

ADANA'DA BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR SAAT KAÃ‡TA?

Adana'da bugÃ¼n iftar: 19:31, Sahur vakti 04:12

KONYA'DA BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR SAAT KAÃ‡TA?

Konya'da bugÃ¼n iftar: 19:44, Sahur vakti 04:20

ÅžANLIURFA'DA BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR SAAT KAÃ‡TA?

ÅžanlÄ±urfa'da bugÃ¼n iftar: 19:17, Sahur vakti 03:57

GAZÄ°ANTEP'DE BUGÃœN Ä°FTAR VE SAHUR SAAT KAÃ‡TA?

Gaziantep'te bugÃ¼n iftar: 19:23, Sahur vaktiÂ 04:03

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DÄ°ÄžER Ä°LLERÄ°N Ä°FTAR SAATLERÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

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5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgÄ±nÄ±yla mücadele tedbirleri kapsamÄ±nda 31 ÅŸehirde uygulanan 4 günlük sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± süresinde Ä°zmir'de yaÅŸanan ihlallerden dolayÄ± 1704 kiÅŸiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezasÄ± kesildi. KÄ±sÄ±tlamanÄ±n sona remesine 5 dakika kala sokaÄŸa çÄ±kan bir vatandaÅŸa ise ihlalden dolayÄ± 3 bin 150 TL para cezasÄ± uygulandÄ±
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