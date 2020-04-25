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25.04.2020 - 13:46 |

İftar saat kaçta? Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin iftar - sahur vakti bugün 25 Nisan 2020 imsakiye

Bugün iftar saat kaçta? Türkiye genelinde il il iftar vakitlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar vakitlerini ve sahur vakitlerini yayımladı. 2020 imsakiye yoğun ilgi görmeye başladı. Peki bugün Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller iftar saat kaçta? İşte il ilk imsakiye 2020...

İftar saat kaçta? Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin iftar - sahur vakti bugün 25 Nisan 2020 imsakiye

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının ikinci günü idrak ediliyor. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleir merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği iftar vakti bugün ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri 25 Nisan 2020 imsakiye...

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün iftar vakti 20:01

ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün iftar vakti 19:44

İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün iftar vakti 20:04

BURSA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün iftar vakti 19:59

ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bugün iftar 19:47

ADANA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Adana'da bgün iftar vakti 19:29

KONYA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Konya'da bugün iftar vakti 19:42

ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bugün iftar vakti 19:15

GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bugün iftar vakti 19:21

KOCAELİ'DE BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Kocaeli'de bugün iftar vakti 19:57

MERSİN'DE BUGÜN İFTAR NE ZAMAN?

Mersin'de bugün iftar vakti 19:32

DİYARBAKIR'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Diyarbakır'da bugün iftar vakti 19:11

HATAY'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Hatay'da bugün iftar saati 19:24

MANİSA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Manisa'da bugün iftar saati 20:03

DİĞER İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi...Sivas’ın Divriği ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın çevresindekilerin uzaklaşmasını bekledikten sonra duvarda asılı olan Türk bayrağını öpmesi dikkat çekti.
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