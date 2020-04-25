İftar saat kaçta? Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin iftar - sahur vakti bugün 25 Nisan 2020 imsakiye

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının ikinci günü idrak ediliyor. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleir merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği iftar vakti bugün ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri 25 Nisan 2020 imsakiye...

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün iftar vakti 20:01

ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün iftar vakti 19:44

İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün iftar vakti 20:04

BURSA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün iftar vakti 19:59

ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bugün iftar 19:47

ADANA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Adana'da bgün iftar vakti 19:29

KONYA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Konya'da bugün iftar vakti 19:42

ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bugün iftar vakti 19:15

GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bugün iftar vakti 19:21

KOCAELİ'DE BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Kocaeli'de bugün iftar vakti 19:57

MERSİN'DE BUGÜN İFTAR NE ZAMAN?

Mersin'de bugün iftar vakti 19:32

DİYARBAKIR'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Diyarbakır'da bugün iftar vakti 19:11

HATAY'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Hatay'da bugün iftar saati 19:24

MANİSA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Manisa'da bugün iftar saati 20:03

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