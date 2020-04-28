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28.04.2020 - 18:10 |

İftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunacak? (Ramazan imsakiyesi 28 Nisan 2020) İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa il il iftar namaz vakitleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 5. günü idrak edilecek. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği iftar vakti bugün ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri 28 Nisan 2020 imsakiye...

İftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunacak? (Ramazan imsakiyesi 28 Nisan 2020) İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa il il iftar namaz vakitleri

Sahur saat kaçta? Sahur sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, sahur vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin sahur ve iftar saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün iftar: 20:05,  Sahur vakti 04:21

ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün iftar: 19:47, Sahur vakti 04:10

İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün iftar: 20:07, Sahur vakti 04:39

BURSA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün iftar: 20:03, Sahur vakti 04:24

ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bugün iftar: 19:51, Sahur 04:30

ADANA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bugün iftar: 19:32, Sahur vakti 04:11

KONYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da bugün iftar: 19:45, Sahur vakti 04:20

ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bugün iftar: 19:19, Sahur vakti 03:57

GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bugün iftar: 19:24, Sahur vakti 04:03

 

DİĞER İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ramazanda tok tutan ekmek 3 ay bayatlamıyor!Niğde’de, genellikle köylerde tüketilen ve 'çörek' olarak bilinen patatesli ekmek, ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.
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