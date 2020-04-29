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29.04.2020 - 18:05 |

İftar vakti saat kaçta başlayacak, akşam ezanı ne zaman kaçta okunacak? 29 Nisan (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa il il iftar (namaz) vakitleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 5. günü idrak edilecek. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği iftar vakti bugün ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri 29 Nisan 2020 imsakiye...

İftar vakti saat kaçta başlayacak, akşam ezanı ne zaman kaçta okunacak? 29 Nisan (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa il il iftar (namaz) vakitleri

İftar  saat kaçta? İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. İftar yaklaştıkça milyonlarca vatandaş, akşam ezanı vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin sahur ve iftar saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün iftar: 20:05,  Sahur vakti 04:18

ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün iftar: 19:48, Sahur vakti 04:07

İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün iftar: 20:08, Sahur vakti 04:36

BURSA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün iftar: 20:03, Sahur vakti 04:21

ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bugün iftar: 19:51, Sahur 04:27

ADANA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bugün iftar: 19:33, Sahur vakti 04:08

KONYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da bugün iftar: 19:45, Sahur vakti 04:17

ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bugün iftar: 19:19, Sahur vakti 03:54

GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bugün iftar: 19:25, Sahur vakti 04:00

DİĞER İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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