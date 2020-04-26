İftara kaç saat var, kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir İftar ve sahur vakti... 2020 Ramazan imsakiye...

Türkiye'de Ramazan ayının 3. günü ve iftar vakitleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir yaşayan halk 'İftara kaç saat var, kaldı?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. İşte 26 Nisan İftar ve sahur vakti...

26 NİSAN İFTAR VE SAHUR VAKTİ

İSTANBUL'DA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

26 Nisan Pazar günü İstanbul'da iftar vakti 20.02... Akşam ezanı ile birlikte İstanbullular oruçlarını açacaklar.

İZMİR'DE İFTAR NE ZAMAN?

26 Nisan Pazar günü İzmir'de iftar vakti 20.05... Akşam ezanı ile birlikte İzmirliler oruçlarını açacaklar.

ANKARA'DA İFTAR NE ZAMAN?

26 Nisan Pazar günü Ankara'da iftar vakti 19.45... Akşam ezanı ile birlikte Ankaralılar oruçlarını açacaklar.