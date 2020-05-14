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14.05.2020 - 16:22 | | İHA

İftarda bir araya gelen iki aileden 5 kişi coronaya yakalandı!

Uşak’ın Banaz ilçesinde iftarda bir araya gelen iki ailedeki 5 kişinin corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

İftarda bir araya gelen iki aileden 5 kişi coronaya yakalandı!

Banaz Kaymakamlığı, iftar nedeniyle bir araya gelen iki aileden toplam 5 kişide corona virüs tespit edildiğini açıkladı.

Virüs testi pozitif çıkan aile üyelerinin tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, “Bu örnek vakadan hareketle Ramazan ayında da sosyal mesafeyi koruyalım. Bu Ramazan'ı evde geçirelim. İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Bayramda büyüklerimizle ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim. Kıymetli büyüklerimiz torunların harçlıklarını mobil bankacılık üzerinden gönderelim. Evde kalın güvende kalın” denildi.

 

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