Iğdır'da bahçede bulunan engerek yılanı tekrar doğaya salındı

Bahçesinde yılan bulan Muharrem Tokur, durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine giden Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yılanın bir yavru engerek yılanı olduğunu tespit ettiler. Yılanı teslim alan yetkililer, yapılan kontrollerde yaralı olmadığı belirlenen yılanı tekrar doğaya saldı.
Ayasofya'da kalabalık giderek artıyorGelen son dakika haberine göre; Ayasofya Camii'nin açılışı için gelen vatandaşlar sabah namazından sonra bölgeye akın etti. Erken olduğu için alana alınmayan vatandaşlar erken saatte yoğunluk oluşturarak, Ayasofya’ya girişi beklemeye başladı.