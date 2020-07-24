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24.07.2020 - 09:25 | | İHA

Iğdır'da bahçede bulunan engerek yılanı tekrar doğaya salındı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan engerek yılanı yeniden doğaya salındı.

Iğdır'da bahçede bulunan engerek yılanı tekrar doğaya salındı

Bahçesinde yılan bulan Muharrem Tokur, durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine giden Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yılanın bir yavru engerek yılanı olduğunu tespit ettiler. Yılanı teslim alan yetkililer, yapılan kontrollerde yaralı olmadığı belirlenen yılanı tekrar doğaya saldı.

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