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10.09.2020 - 00:36 | | AA

Iğdır'da kaçırıldığı öne sürülen çobanla ilgili flaş gelişme

Iğdır'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı öne sürülen çoban 21 saat sonra bulundu.

Iğdır'da kaçırıldığı öne sürülen çobanla ilgili flaş gelişme

Tuzluca ilçesine bağlı Yağlı köyünde kırsalında koyun sürüsü otlatan Erdal Satı (42), iddiaya göre dün gece kayboldu.

Sabah saatlerinde sürünün sahipsiz şekilde dolaştığını ve çobanın bu alanda olmadığını gören köylüler, kısa süreli aramanın ardından durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekiplerinin aramalarının sürdüğü sırada olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede sürü otlatan bir akrabasının yanına giden Satı, bu kişinin telefonundan yakınlarını aradı.

Iğdırda kaçırıldığı öne sürülen çobanla ilgili flaş gelişme

Yakınları tarafından köye getirilen Erdal Satı, burada bekleyen sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından jandarma görevlilerine olayı anlattı.

Görevlilere, gece geç saatlerde yüzlerini görmediği dört kişinin aniden kendisine saldırdığını ileri süren Satı, "Ellerinde pompalı tüfekle bana yaklaşan 4 kişi önce su istediler, su vermek için döndüğümde arkamdan sarılarak beni etkisiz hale getirdiler. Darbettikten sonra ellerimi arkadan bağlayarak beni etkisiz hale getirdiler. 'Benden ne istiyorsunuz' diye sorduğumda, 'sen hak ettiğini bulacaksın' karşılığını verdiler' Daha sonra yanımda iki kişi kaldı, diğerleri uzakta durdu. Akşama kadar aç ve susuz bırakan şahıslar, bir telefon görüşmesi sonrası beni tekrar serbest bıraktılar." dedi.

Satı, ifadesi alınmak üzere Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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