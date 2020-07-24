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24.07.2020 - 19:40 | | DHA

Iğdır'da şoke eden görüntü! Dolu karpuz çatlattı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukurovası olarak adlandırılan Iğdır'da bugün yağan dolu ekili alanları vurdu. Dolunun isabet ettiği birçok karpuz ikiye bölündü.

Iğdır'da şoke eden görüntü! Dolu karpuz çatlattı

Bugün saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yerini doluya bıraktı. Dolunun etkili olduğu merkeze bağlı Yaycı, Küllük ve Yüzbaşılar köyünde ekili birçok alan zarar gördü. Çeviz büyüklüğündeki dolu özellikle elma, domates ve karpuz gibi tarlalara büyük zarar verdi.

Yağan dolunun karpuzlara mermi gibi girip ikiye parçalaması ise görünleri hayretler içerisinde bıraktı. Bugüne kadar böylesine bir dolu görmediklerini söyleyen vatandaşlar Alican Zeyrek, "Dolu gökyüzünden mermi gibi düşüyordu. İsabet ettiği karpuzları ikiye böldü. Çok korkutucuydu" diye konuştu.

Köy muhtarları, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirerek gerekli zarar tespitinin yapılmasını istediler.

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