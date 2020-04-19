MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İğne İplik filmi konusu nedir, nerede çekildi? İğne İplik oyuncuları kimler, hangi ülkenin filmi?
ABONE OL
19.04.2020 - 20:05 |

İğne İplik filmi konusu nedir, nerede çekildi? İğne İplik oyuncuları kimler, hangi ülkenin filmi?

İğne İplik filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Büyük bir heyecanla beklenen filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki İğne İplik filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte hem bu soruların cevapları hem de filmle ilgili tüm merak edilenler...

İğne İplik filmi konusu nedir, nerede çekildi? İğne İplik oyuncuları kimler, hangi ülkenin filmi?

İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU

Hindistan çekilen filmde; Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan’ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâye…

 

İĞNE İPLİK FİLMİNİN OYUNCULARI

Anushka Sharma – Mamta

Varun Dhawan- Mauji

Raghuvir Yadav – Mauji'nin babası

Siddharth Bhardwaj – Bansal

Ashish Verma – Prashant

İĞNE İPLİK FİLMİNİN MÜZİKLERİ

1- Chaav Laaga, Papon & Ronkini Gupta – 5:48
2- Khatar Patar, Papon – 5:35
3- Tu Hi Aham, Ronkini Gupta – 5:15
4- Sui Dhaaga, Divya Kumar – 5:25
5- Sab Badhiya Hai, Sukhwinder Singh & Salman Ali – 3:56

Şarkı söyleyerek ekmek sattıBursa'da sokak sokak gezen bir fırın çalışanı, mahalle sakinlerine şarkı söyleyerek ekmek sattı. Amatör kameraya yansıyan görüntüler sosyal medyada ilgi topladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İğne İplik filmi konusu nedir, nerede çekildi? İğne İplik oyuncuları kimler, hangi ülkenin filmi?

İğne İplik filmi konusu nedir, nerede çekildi? İğne İplik oyuncuları kimler, hangi ülkenin filmi?

Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu filmini seslendiren oyuncular kimler?

Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu filmini seslendiren oyuncular kimler?

Sıradaki Haber