19.04.2020 - 20:05 |
İğne İplik filmi konusu nedir, nerede çekildi? İğne İplik oyuncuları kimler, hangi ülkenin filmi?
İğne İplik filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Büyük bir heyecanla beklenen filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki İğne İplik filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte hem bu soruların cevapları hem de filmle ilgili tüm merak edilenler...
İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU
Hindistan çekilen filmde; Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan’ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâye…
İĞNE İPLİK FİLMİNİN OYUNCULARI
Anushka Sharma – Mamta
Varun Dhawan- Mauji
Raghuvir Yadav – Mauji'nin babası
Siddharth Bhardwaj – Bansal
Ashish Verma – Prashant
İĞNE İPLİK FİLMİNİN MÜZİKLERİ
1- Chaav Laaga, Papon & Ronkini Gupta – 5:48
2- Khatar Patar, Papon – 5:35
3- Tu Hi Aham, Ronkini Gupta – 5:15
4- Sui Dhaaga, Divya Kumar – 5:25
5- Sab Badhiya Hai, Sukhwinder Singh & Salman Ali – 3:56