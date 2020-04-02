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02.04.2020 - 15:43 |

İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet Aşı olmak ve iğne vurulmak orucu bozar mı sorusunu yanıtladı

Ramazan ayı içerisinde en fazla aranan içerikler arasında orucu bozan şeyler geliyor. Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan müslümanlar iğne yaptırmak orucu bozar mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yanıt buldu. Peki aşı olmak ve iğne vurulmak orucu bozar mı? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet Aşı olmak ve iğne vurulmak orucu bozar mı sorusunu yanıtladı

Ramazan ayı içerisinde en fazla aratılacak olan içerikler arasında orucu bozan şeyler nelerdir geliyor. Ramazan ayı boyunca orçu tutacak olan müslümanlar ilk günlerde oruç konusunda daha hassas davranacak herkes tarafından bilinen ancak ilk günlerin vermiş olduğu telaş ile müslümanlar orucu bozan şeylerin neler olduğu konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Peki İğne yaptırmak orucu bozar mı? Aşı ve iğne vurulmak orucu bozar mı sorusunun yanıtı...

İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI? AŞI OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.
Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

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