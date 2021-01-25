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25.01.2021 - 18:23 | | DHA

İğrenç olay! Gözaltına alındı

Edirne'de yaşayan S.A., metruk binada yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin yaşadığı evde bulunan 3 yavru köpek, muayene edilmek üzere Edirne Belediyesi Geçice Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

İğrenç olay! Gözaltına alındı

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Hacımestan Sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar, sokak üzerindeki metruk bir binada yalnız yaşayan S.A.'nın bakma bahanesiyle binaya aldığı yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine mahalleye giden Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri içeriye girdiğinde kendilerini gören S.A.'yı pantolonunu toplamaya çalışırken yakaladı. S.A., gözaltına alınırken, evde bulunan 3 yavru köpek muayenelerinin yapılması için Edirne Belediyesi Geçice Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan ve daha önceden birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen S.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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