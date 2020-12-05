MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri iHA’ları çekerken yakalandılar
ABONE OL
05.12.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

iHA’ları çekerken yakalandılar

Rus gazeteciler Aleksey Petrushko ve İvan Maliyshkin, İHA’ların test uçuşlarını izinsiz bir şekilde görüntülerken gözaltına alındı. İki gazeteci ve yanlarındaki Türk vatandaşının sorgusu devam ediyor

iHA’ları çekerken yakalandılar

Rus NTV kanalının muhabiri Aleksey Petrushko ile kameramanı İvan Maliyshkin, İstanbul’da  İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yaparken gözaltına alındı.

Akredite olmadan yurda giriş yaptığı belirlenen iki Rus gazeteci ile yanlarında bulunan bir Türk vatandaşının “askeri casusluk” suçundan sorgulandıkları öğrenildi.

Bir haber takibi için hafta başında Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra iki gün kendilerinden haber alınamayan Rus NTV kanalının muhabiri Aleksey Petrushko ile kameramanı İvan Maliyshkin’in, izinsiz bir şekilde İHA’ların üretici firması Baykar Savunma’nın uçuş testlerini ve çalışmalarını görüntülemeye çalışırken polis tarafından gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu (I.M.) ve (A.P.) ile Türk Vatandaşı (A.Ç.K.) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla (3) gün uzatılmıştır” denildi. İki Rus gazetecinin, “askeri casusluk” suçlamasıyla sorgulandığı öğrenildi.

 

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasağa yolda yakalandılar

Yasağa yolda yakalandılar

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet