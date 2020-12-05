iHA’ları çekerken yakalandılar

Rus NTV kanalının muhabiri Aleksey Petrushko ile kameramanı İvan Maliyshkin, İstanbul’da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yaparken gözaltına alındı.

Akredite olmadan yurda giriş yaptığı belirlenen iki Rus gazeteci ile yanlarında bulunan bir Türk vatandaşının “askeri casusluk” suçundan sorgulandıkları öğrenildi.

Bir haber takibi için hafta başında Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra iki gün kendilerinden haber alınamayan Rus NTV kanalının muhabiri Aleksey Petrushko ile kameramanı İvan Maliyshkin’in, izinsiz bir şekilde İHA’ların üretici firması Baykar Savunma’nın uçuş testlerini ve çalışmalarını görüntülemeye çalışırken polis tarafından gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu (I.M.) ve (A.P.) ile Türk Vatandaşı (A.Ç.K.) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla (3) gün uzatılmıştır” denildi. İki Rus gazetecinin, “askeri casusluk” suçlamasıyla sorgulandığı öğrenildi.