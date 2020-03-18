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18.03.2020 - 17:15 | | DHA

İhbar geldi, anında mühürlendi!

Corona virüs vakalarının görülmesiyle birlikte yasadışı dezenfektan malzemesi üreten yerlerle ilgili denetimler daha da arttı. Sultangazi’de merdiven altı üretim yapılan bir depoya polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi.

İhbar geldi, anında mühürlendi!

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla birlikte fırsatçılar da ortaya çıktı. Zabıta ekipleri fahiş fiyat denetlemelerinin yanı sıra sahte dezenfektan üretilen yerlere de denetimlerini sürdürüyor.

Sultangazi’de yasa dışı şekilde sahte dezenfektan malzemesi üretilen bir depoya da polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Çok sayıda piyasaya sürülmeye hazır halde bulunan sahte dezenfektan malzemesine el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“SAHTE MALZEME EL KONULARAK DEPO MÜHÜRLENDİ”

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, deponun mühürlenerek kapatıldığını söyledi.

Depodaki sahte dezenfektan malzemelerinin de zabıta ekipleri tarafından el konulduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, “Sultangazi ilçemizde yaptığımız çalışmalar neticesinde emniyet ekiplerimize bir ihbar geldi.

Corona virüs ile mücadelede normal bir depoda kaçak olarak usulsüz ve ruhsatsız bir şekilde dezenfektan malzemesi üretildiğine yönelik bir ihbar geldi.

Bizlerde Emniyet Müdürlüğümüz ile beraber ihbarı değerlendirdik. Zabıta ekiplerimiz tarafından içerideki sahte malzemelere el konularak depo mühürlendi. Gerekli yasal işlemlere emniyet ekiplerimiz devam ediyor. Biz de depoyu mühür altına aldık ve kontrollerimiz devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktıSosyal medyada yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edilen eczacı İhsan Giray toprağa verildi. Giray’ın yakınları iddiaları yalanladı, cenaze törenine katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşların ise Giray’ın eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekmesi dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında olduğunu açıklamıştı.
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