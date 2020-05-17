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17.05.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

İhlaller dönüşü azaltıyor

Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşma kapsamında İdlib ve Halep bölgesinde ilan edilen ateşkesin rejim tarafından ihlal edilmesi yerlerinden edilmiş ailelerin geri dönüşlerini olumsuz etkiliyor.

İhlaller dönüşü azaltıyor
NAMIK DURUKAN Ankara

Bölgede 5 Mart’ta uygulamaya geçirilen ateşkes sonrası İdlib ve Halep’te evlerine dönenlerin sayısı 225 bin olarak açıklandı. 1 Mayıs’tan bu yana bölgede 73 ihlal yaşandığı kaydedilirken, buna bağlı olarak geri dönüşlerde düşüş yaşandığı ifade edildi.

Rusya’nın desteği ile geçtiğimiz yıl birçok bölgede muhalif gruplara yönelik kapsamlı saldırılar gerçekleştiren rejim ordusu, ilçe, 300 yerleşim birimini ele geçirmişti. Rejimin saldırısı ile birlikte bölgede binlerce aile güvenli bölgelere göç etti. Kuzey İdlib ve Batı Halep’teki ilkel kamplarda yaşamaya çalışan aileler, ateşkes sonrası TSK’nın bölgede güvenli alan oluşturmaya yönelik girişimi ile yerlerine dönmek için kısa süre önce harekete geçti. Ateşkesi İzleme Komitesi, ateşkesin zaman zaman ihlal edildiği ve bu kapsamda yer yer çatışmalar yaşandığını rapor ederken 1 Mayıs’tan bu yana bölgede 73 ihlal yaşandığını açıkladı. İhlaller nedeniyle geri dönüşlerde birkaç gündür düşüş yaşandığı bildirildi. 5 Mart’ta ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 225 bin kişi evlerine döndü. Ancak ateşkes ihlalleri nedeniyle geri dönüşlerin kesintiye uğraması girişimleri boşa çıkarıyor.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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