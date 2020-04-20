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20.04.2020 - 18:20 |

İhtiyaç Eş Anlamlısı Nedir? İhtiyaç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

İhtiyaç kelimesi dilimizde eş anlamı bulunan kelimelerden birisidir. Dilimizde bazı kelimeler birleşik mi ayrı mı yazılır bilinmemektedir. Kelimelerin doğru yazılışı ve eş anlamlı kelimesi sözlüklerde bulunabilmektedir. İhtiyaç kelimesinin eş anlamlı kelimesi nedir ve nasıl yazılır? Bu soruların cevapları TDK sözlüklerinde bulmak mümkündür. Peki, ihtiyaç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sizlere bu konuyu detayları ile açıkladık.

İhtiyaç Eş Anlamlısı Nedir? İhtiyaç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler dilimizde oldukça sık rastlanan kelimelerdir. Ve aynı manayı barındıran kelimelerdir. İhtiyaç kelimesinin eş anlamlı kelimesi ise gereksinim, yokluk ve yoksulluk kelimeleridir.

İhtiyaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimizde var olan kelimelerin eş anlamlıları ve anlamları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. İhtiyaç kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Gereksinim
- Güçlü istek
- Yoksulluk ve yokluk

İhtiyaç kelimesinin aynı zamanda aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeleri de bulunmaktadır. Yazılışları farklı olan bu eş anlamlı kelimelerin anlamları aynıdır. Bu sebeple birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Ayrıca eş anlamlı kelimesi yerine yakın anlam veya anlamdaş kelimeleri de kullanılabilir. İhtiyaç kelimesinin eş anlamlı kelimeleri aşağıda açıklanmıştır.

- Gereksinim, yokluk, yoksulluk

Yerli solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildiBaykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk." dedi.
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