İhtiyaç Eş Anlamlısı Nedir? İhtiyaç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler dilimizde oldukça sık rastlanan kelimelerdir. Ve aynı manayı barındıran kelimelerdir. İhtiyaç kelimesinin eş anlamlı kelimesi ise gereksinim, yokluk ve yoksulluk kelimeleridir.



İhtiyaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?



Dilimizde var olan kelimelerin eş anlamlıları ve anlamları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. İhtiyaç kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı aşağıda belirtilmiştir.



- Gereksinim

- Güçlü istek

- Yoksulluk ve yokluk



İhtiyaç kelimesinin aynı zamanda aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeleri de bulunmaktadır. Yazılışları farklı olan bu eş anlamlı kelimelerin anlamları aynıdır. Bu sebeple birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Ayrıca eş anlamlı kelimesi yerine yakın anlam veya anlamdaş kelimeleri de kullanılabilir. İhtiyaç kelimesinin eş anlamlı kelimeleri aşağıda açıklanmıştır.



- Gereksinim, yokluk, yoksulluk