MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İki aile arasında yumruklu kavga! Birbirlerine girdiler
ABONE OL
20.12.2020 - 09:21 | | İHA

İki aile arasında yumruklu kavga! Birbirlerine girdiler

İstanbul Arnavutköy’de iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokak'ta iki aile arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan sözlü tartışmanın ardından dün öğle saatlerinde kavga çıktı. Kavgada yumruklar konuşurken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin güçlükle ayırabildiği kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kalabalık grup polisin biber gazlı müdahalesi sonrasında ancak dağıtılabildi.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

 

    Aralık ayında tek başına denizin keyfini çıkardıSokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı. Bodrum’da Ukrayna uyruklu Nataliia Kolesnikova isimli yabancı turist ise Paşatarlası plajında tek başına yüzerek denizin, kumun ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kafeler kapalı mı, restoranlar açık mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağında kafe, restoran, lokantalar açık mı, ne zaman açılıyor?

    Kafeler kapalı mı, restoranlar açık mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağında kafe, restoran, lokantalar açık mı, ne zaman açılıyor?

    SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

    SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

    Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

    Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

    Korkunç! Yürek dayanmaz: İhmal ölüm getirdi

    Korkunç! Yürek dayanmaz: İhmal ölüm getirdi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet