20.12.2020 - 09:21 | | İHA
İki aile arasında yumruklu kavga! Birbirlerine girdiler
İstanbul Arnavutköy’de iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokak'ta iki aile arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan sözlü tartışmanın ardından dün öğle saatlerinde kavga çıktı. Kavgada yumruklar konuşurken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin güçlükle ayırabildiği kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kalabalık grup polisin biber gazlı müdahalesi sonrasında ancak dağıtılabildi.
O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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