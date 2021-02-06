İki araç kafa kafaya çarpıştı! 3 yaralı var...

Kaza, saat 20.30 sıralarında Orhaneli ilçesi, Göktepe mevkisinde meydana geldi. Ali A. yönetimindeki 16 E 6229 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Şaban B. yönetimindeki 26 RE 883 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu araçlar hurdaya dönerken, iki aracın sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Bir süreliğine kısmen trafiğe kapanan yolda, jandarma ekipleri önlemler alarak trafiğin kontrollü geçişini sağladı.









Kaza yerine gelen çekiciler tarafından araçların kaldırılmasıyla, Orhaneli yolu yeniden trafiğe tamamen açıldı. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.