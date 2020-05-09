İki ay geçti, katili hâlâ yakalanmadı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen 23 yaşındaki Sidar Uygurlar’ın katili aradan geçen 60 güne rağmen yakalanamadı. Kardeşinin katilinin yakalanmamasına isyan eden Bahar Uygurlar, “Kardeşimin dosyasıyla birlikte beş suçtan aranıyormuş. Günlerdir bu adamdan ses yok. Katilin yakalanması için sesimizi duyurmaya çalıştığımız için ailesi sahte hesaplardan bizi tehdit ediyor” iddiasında bulundu.

Siverek’te geçtiğimiz mart ayında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Sidar Uygurlar tabancayla başından vuruldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Uygurlar’ın ölümüne neden Yılmaz Geyik (51) ise kaçtı. Kardeşinin ölümüne neden olan Geyik’in bulunamamasına isyan eden abla Bahar Uygurlar, Milliyet’e konuştu. “Tek arzumuz kardeşimin katilin yakalanıp yargılanması” diyen Bahar Uygurlar, şunları söyledi:

Ailesi adalet istiyor

“O gün kardeşim kullandığı araçla Yılmaz Geyik’in aracını solluyor. Bunun üzerine Geyik aracıyla kardeşimin aracını sıkıştırmaya çalışıyor ve yaklaşık bir kilometre sonra önünü kesiyor. Kardeşim de o adam da araçtan iniyor. Kardeşim özür diliyor ancak şahıs Kürtçe küfür ediyor. Tartışma devam ediyor. Kardeşim arkadaşlarına ‘Hadi gidelim’ diyerek araca binince Yılmaz Geyik silahla kardeşimi vuruyor. Araçtakilerden biri kaçıyor. Diğerine ateş ediyor ama silah tutukluluk yapıyor. Eğer silah tutukluluk yapmasaydı şimdi biz onların da ölümünü konuşuyorduk.”

‘Tehdit ediyorlar’

“Karakola gittiğimize bu adamın daha önce birçok sabıkasının olduğunu, 4-5 ay önce hapisten çıktığını öğrendik. Kardeşim öleli tam 60 gün oldu ama katili nerede? Siverek küçük bir yer, bu adamın da nasıl biri olduğunu birçok insan biliyor. Diğer taraftan Yılmaz Geyik’in ailesi sahte hesaplardan bizi sürekli tehdit ediyor. Bizim tek istediğimiz, Yılmaz Geyik’in bir an önce yakalanması ve hak ettiği cezayı alması.”