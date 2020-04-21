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21.04.2020 - 16:23 |

İki Cambaz Bir İpte Oynamaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Eski zamanlardan günümüze kadar gelen ve kinayeli şekilde en çok kullanılan atasözlerinden, iki cambaz bir ipte oynamaz geliyor. Pek çok insan bu atasözünün ne anlama geldiği konusunda internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, İki cambaz bir ipte oynamaz atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklamasını sizler için hazırladık.

İki Cambaz Bir İpte Oynamaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

TDK’ya göre iki cambaz bir ipte oynamaz atasözü, ‘iki kurnaz ve hileci kişinin bir iş üzerinde karşılıklı olarak türlü tuzakları birbirlerine kurabilecekleri,’ anlamı üzerinde ifade edilmektedir.

İki Cambaz Bir İpte Oynamaz Atasözünün Anlamı Nedir?

Kurnaz ve hileci olan iki kişi, herhangi bir iş üzerinde birbirlerini atlatabilmek için türlü hünerler sergilerler. Bu hünerler ile beraber birbirlerini alt etmeye çalışırlar. Böyle bir durum her iki kişi içinde tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sonuçları anlatabilmek ve böyle bir durumun olmayacağını gösterebilmek adına, iki cambaz bir ipte oynamaz atasözü kullanılır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri toplum tarafından kabul edilmiş ve önemli anlamları bulunan cümlelerdir. İki cambaz bir ipte oynamaz atasözü ise gündelik yaşamda da çok sık kullanılan bir cümledir. Bir işi iki uyanık kişinin aynı anda yürütebilmesi mümkün değildir.



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