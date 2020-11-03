İki doktor daha korona kurbanı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından Dr. Erol Bahçe ile ilgili olarak yapılan paylaşımda, “Uzun yıllar İlimizde sağlık hizmeti veren Dahiliye Uzm. Dr. Erol Bahçe’yi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve dostlarına sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun” dendi. Türk Tabipler Birliği açıklamasında da Gölcük Özel Medar Hastanesi’nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aydın Ünsal’ın COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilerek, ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dilendi.