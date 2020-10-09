İki doktor daha virüs kurbanı

Emekliliğine 4 gün kala hayatını kaybeden 59 yaşındaki Mehmet Atilla Baran, İzmir Alsancak Devlet Hastanesi’nde 1997 yılından beri görev yapıyordu. Baran, hastanenin pandemi servisinde virüse karşı mücadele verirken, 26 Eylül’de koronavirüse yakalandı. Önce Alsancak Devlet Hastanesi’ne yatışı yapılan Baran, Ege Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisine sevk edildi. Tedavisi süren Dr. Baran, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İzmir’de tanınan ve çok sevilen bir acil servis doktoru olan Dr. Baran’ın Alsancak Devlet Hastanesi’ndeki çalışma arkadaşları, hastanenin önünde Baran için bir anma töreni düzenledi. Baran’ın hastanenin girişine koyulan fotoğrafının yanına çelenkler ve çiçek demetleri bırakıldı. Baran, 24 yaşında Semin Bade isimli bir kız babasıydı.

Yoğun bakımdaydı

İstanbul Özel Avrupa Hastanesi’nde görevli Dr. Recep Ali Köseoğlu da Kovid 19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık iki hafta önce virüsüne yakalanan, evli ve bir çocuk babası Dr. Köseoğlu, solunum sıkıntısı yaşaması üzerine Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine hastanede yoğun bakıma alınan Köseoğlu, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Meslektaşımız, yaklaşık 1 hafta 10 gün önce corona virüsüne yakalanmış, durumunun ağırlaşması üzerine Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kaldırılmış. Yoğun bakımda 3-4 gündür tedavi görüyordu. Obezitesi ve diyabeti olan bir meslektaşımız. Bu sabaha karşı durumu ağırlaşınca maalesef hayatını kaybediyor” dedi. İstanbul’da Kovid-19 nedeniyle 14 gün izolasyon sonrası çalışmaya başlayan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı 30 yaşındaki Dr. Ahmet Akbaş da önceki gün evinde hayatını kaybetmişti. Salgının başladığı günden bu yana 46’sı hekim olmak üzere, toplam 109 sağlık çalışanının koronavirüsle mücadelede yaşamını yitirdiği açıkladı.