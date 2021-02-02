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02.02.2021 - 21:49 | | AA

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Polis ekipleri, şüphelilerden E.Ç'yi gözaltına aldı.

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Alınan bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta aralarında borç meselesinden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda asayiş, özel harekat polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı kavgada 3 mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Fatih K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü


Fatih K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelilerden E.Ç'yi gözaltına aldı.

Seyir halindeyken alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldiBursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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