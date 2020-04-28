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28.04.2020 - 18:42 | | DHA

İki grup birbirine girdi! Sokak ortasında dehşet

Hatay'ın Payas ilçesinde, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Payas ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı yanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, iki grup arasında borç tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem A. (34), M.A. (40), K.K. (34) ile Mehmet K. (40) yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş etti.

İki grup birbirine girdi Sokak ortasında dehşet

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada Ekrem A. ile Mehmet K., vurularak hayatını kaybetti, K.K., M.A. ile bir iş yerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

 

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