İki grup birbirine girdi! Sokak ortasında dehşet

Payas ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı yanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, iki grup arasında borç tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem A. (34), M.A. (40), K.K. (34) ile Mehmet K. (40) yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada Ekrem A. ile Mehmet K., vurularak hayatını kaybetti, K.K., M.A. ile bir iş yerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.