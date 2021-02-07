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07.02.2021 - 19:49 | | DHA

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi dehşete düştü

Küçükçekmece'de ailesinin iki gündür haber alamadığı bir kişi apartmanın bodrum katında ölü bulundu.

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi dehşete düştü

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Belli Sokak'ta bulunan iki katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre apartman sakinlerinden bir kişi bodrum kata indiği sırada Sami Yurtbay (64) isimli vatandaşı yanındaki bıçakla beraber kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki gündür haber alınamıyordu Ailesi dehşete düştü

Apartmanın bodrum katına inen 112 sağlık ekipleri Sami Yurtbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Sami Yurtbay'ın ölü bulunduğu apartmanda bir dairesinin olduğu, dairede daha önce çocuklarının ikamet ettiği ve ailenin 2 gündür Sami Yurtbay'dan haber alamadığı öğrenildi.

İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bittiSultangazi'de bekçi olduğu öğrenilen bir kişi, market önüne aracını park etmek isterken yoldan geçen başka bir otomobildeki kişilerle sözlü tartışmaya girdi. Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından yaralanırken, tartışma anı kameralara yansıdı.
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