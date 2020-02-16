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16.02.2020 - 14:10 | | DHA

İki kamyon çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, kamyonetin, kırmızı ışıkta yavaşlayan bir başka kamyonete çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İki kamyon çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün öğle saatlerinde, D-100 karayolu Erenler ilçesi Bekirpaşa Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Orhan Dağ (30) yönetimindeki 42 FLG 44 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta yavaşlayan İrfan Kuşbacak yönetimindeki 59 JA 303 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Yaralılardan Orhan Dağ, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Orhan Dağ, kurtarılamadı. Diğer sürücünün İrfan Kuşbacak’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza, yol kenarındaki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonetin, kırmızı ışıkta yavaşlayan kamyonete arkadan çarpıp, savrulduğu görüldü.

 

 

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