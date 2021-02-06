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06.02.2021 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

İki kişinin ölümüne 24 bin TL para cezası

Mimar Sinan Kent Ormanı’nda “dur” ihtarına uymadıkları iddiasıyla iki gencin ölümüne, iki gencin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle dört polis memurunun yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı

İki kişinin ölümüne 24 bin TL para cezası
ELİF ALTIN İstanbul

Sultangazi’deki Mimar Sinan Kent Ormanı’nda 14 Nisan 2017’de gerçekleşen olayda, polis “dur” ihtarına uymadıklarını iddia ettiği araca ateş açmış ve olayda otomobildeki Oğuzhan Erkul (18) ile Barış Kerem (18) ölmüş, Ramazan Altürk (19) ile Demirhan Erkul (15) yaralanmıştı. Sanık polis memurlarının yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık polisler Erkan E., Kenan A., Zafer S. ve Davut B. katılmazken tarafların avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık polis memurları Erkan E., Kenan A., Zafer S. ve Davut B.’yi, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan ilk önce altı ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerle sınırı kasıt olmaksızın aştıklarını belirterek sanıklara iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme cezayı 3 yıl 4’er aya düşürdü.

Bu cezayı da para cezasına çeviren mahkeme, sanıkların sonuç olarak 24 bin 300’er TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Kararın okunması ile birlikte olayda hayatını kaybeden Oğuzhan Erkul’un annesi Seyran Erkul ile Barış Kerem’in annesi Melike Altınışık gözyaşlarına boğuldu. Adliye önünde basın açıklaması yapan anne Seyran Erkul, “Elalem oğluna damatlık bakmaya giderken ben mezar taşı bakmaya gittim. Ben şimdi oğlumun mezarına nasıl gideceğim” diyerek gözyaşı döktü.

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