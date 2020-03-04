04.03.2020 - 10:46 | | İHA
İki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesinde meydana geldi. Muhlis E. (51) kontrolündeki 31 ADT 633 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cuma K.'nın (60) kullandığı 02 BC 166 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ayşe K., Gafure K., Güneş K., Muhammed, Ömer ve Hayad A. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da tekme tokat dövülen gencin gasp edilme anı kameradaKonya'da bir market sahibini darp ederek kasadaki 2 bin lirayı ve 4 yabancı uyruklu şahsı tekme tokat dövdükten sonra paralarını, spor ayakkabılarını ve telefonlarını gasp eden 8 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, şüphelilerin tekme tokat şahısları gasp ettikleri anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.