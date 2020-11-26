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26.11.2020 - 07:00 |

İki yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu güncellendi.

İki yeni uygulama

1 Ocak 2021’de kullanıma başlayacak yeni formlar sayesinde risk analizlerinin daha etkin yapılması sağlanacak. Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile anlık paylaşıma açıldı. Yine Bakanlık bünyesinde 1000 kapasiteli Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi kuruldu. Ocak 2021’de faaliyete geçirilmesi planlanan merkezle mevcut izleme kapasitesi daha da artırılacak. Uygulama sayesinde, ölüm veya yaralamayla sonuçlanabilecek birçok kadına şiddet olayının önüne geçilebilecek.

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