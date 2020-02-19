İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? Okullar ne zaman kapanacak?

İkinci ara tatil ne zaman sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanmaya başlanan ara tatillerin ilk birinci dönem içerisinde Kasım ayında yapıldı. 15 tatilin 3 Şubat tarihinde sona ermesinin ardından öğrenciler ikinci ara tatil ne zaman yapılacak ve okullar ne zaman kapanacak sorularına yanıt aramaya başladı. Peki ikinci ara tatil hangi tarihler arasında yapılacak?

İKİNCİ ARA TATİL OLAN NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem 19 Haziran günü sona erecek. 19 Haziran’da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tamamlanmış olacak.