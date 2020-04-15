MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İkinci bir emre kadar karantinaya kadar!
ABONE OL
15.04.2020 - 12:10 | | İHA

İkinci bir emre kadar karantinaya kadar!

Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Hıcıp köyü, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İkinci bir emre kadar karantinaya kadar!

Korgun İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Korgun İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 14.04.2020 tarih ve 09 sayılı kararıyla İlçemize bağlı Hıcıp köyünde Covid-19 pozitif dört vakanın tespit edilmesi nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.ve 72. maddeleri kapsamında 14 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

 

Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtuPolonya'da alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! 81 ilde denetim: 1183 işletmeci ve müşteri hakkında adli/idari işlem

Son dakika! 81 ilde denetim: 1183 işletmeci ve müşteri hakkında adli/idari işlem

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Af yasası maddeleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Tahliyeler ne zaman?

Af yasası maddeleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Tahliyeler ne zaman?

Sıradaki Haber