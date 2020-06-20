İkinci el bisiklet alırken dikkat!

Koronavirüs salgınıyla birlikte toplu taşımadan uzaklaşan çok sayıda kişi, ulaşım için bisiklete yöneldi. Bu durum bisiklet satışlarında artışa neden olurken, bisiklet hırsızlığı vakalarında da artış yaşanmaya başladı. Bisikletliler Meclisi Başkanı Murat Pekeser, son zamanlarda çok sayıda vatandaşın bisikletinin çalındığını belirterek vatandaşlara ikinci el bisiklet almamaları uyarısında bulundu.

‘Ben de mağdurum’

Bisiklet hırsızlığının önüne geçmek için tüm Türkiye genelinde geçerli olacak bir yazılım programı üzerinde çalıştıklarını söyleyen Pekeser, “Vatandaşlarımızdan çok sayıda hırsızlık şikayeti alıyoruz. Hepsi maddi açıdan fiyatı yüksek bisikletler. O mağdurlardan biri de benim. Oğlumun bisikleti çalındı. Bisikleti çalınan vatandaşlarımıza meclis sayfamızdan ve kendi sosyal medya hesaplarımızdan destek vermeye çalışıyoruz. Ancak bu noktada önemli problem var. O da bisikleti çalınan çoğu kişin şikayette bulunmaması. Lütfen polise şikayette bulunsunlar. Çünkü ne kadar çok şikayet gelirse, önlem ve yaptırımlar da o kadar fazla olacaktır” dedi.

Pekeser, ikinci el bisiklet alacak olanlara da şu uyarılarda bulundu:

“Bisikletin bir seri numarası var. Onu mutlaka alsınlar. Önümüzdeki günlerde lazım olacak. Mutlaka satıcı ile bir sözleşme imzalasınlar. Satan kişinin kimlik bilgilerine baksınlar. Bisiklet hırsızlığını önlemek için bir uygulama tasarladık. Tüm Türkiye genelindeki bisiklet kullanıcıları ve tamircileri de bu uygulamada olacak. Belli bir kısasın üzerindeki bisikletlerin buraya kaydını gerçekleştireceğiz. Böyle yazılımlı bir süreci başlatacağız.

Şu an hâlâ taslak aşamasında. Uygulama hayata geçtiğinde çok daha geniş kapsamlı olacak. Son olarak bisikletlerimizi gözümüz arkada kalmadan park edebileceğimiz alanlar istiyoruz. Salgın ile bisikletin önemi artmışken bizler de taşın altına elimizi koyarak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için çaba gösteriyoruz.”