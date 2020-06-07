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07.06.2020 - 13:42 | | DHA

Son dakika: İkinci provokasyon! Camiye Bizans bayrağı astılar

Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

Son dakika: İkinci provokasyon! Camiye Bizans bayrağı astılar

 Olay, Larnaka’da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.

DHA'ya kısa bir açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.

Son dakika: İkinci provokasyon Camiye Bizans bayrağı astılar

 

Otomobil 5 metrelik istinat duvarından böyle düştüANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 5 metrelik istinat duvarından düştüğü ve sürücünün yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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