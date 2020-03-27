İkinci Şans filmi konusu nedir? İşte İkinci Şans oyuncuları...

İkinci Şans, televizyonda yayınlanacak. Asmalı Konak dizisinde başrolde yer alan Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz, İkinci Şans filminde de birlikte rol alıyorlar. Filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Mesut Can Tomay,Afra Saraçoğlu ve Berrin Arısoy yer alıyorlar. Peki İkinci Şans filminin konusu nedir?

İKİNCİ ŞANS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bugün televizyonda yayınlanacak olan İkinci Şans filminde, matematik öğretmenliği yapan Yasemin, geçmişte yaptığı bazı hataları bir türlü aklından çıkaramamış, Çiçek adlı bir kız çocuğu sahibi, tedbirli bir kadındır. Cemal ise herkesin tanıdığı bir restoranın sahibi olan, daha günlük yaşayan ve kadınların her zaman ilgi gösterdiği bir gurmedir. Cemal'in de Mahmut adında bir oğlu vardır. Birbirinden oldukça farklı karakterlere sahip bu iki kişinin ilk tanışmaları kavgalı olsa da zamanla büyük ama iki taraf için de sürdürmesi zorlu bir aşk başlayacaktır.

İKİNCİ ŞANS OYUNCULARI KİMLERDİR?

Özcan Deniz

Nurgül Yeşilçay

Mesut Can Tomay

Afra Saraçoğlu

Berrin Arısoy