İkİncİ ‘Tosuncuk’ Batum’da yakalandı

İzmir’de “Çok yatır, çok kazan” sloganıyla kurduğu şirket üzerinden yaklaşık 30 bin kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi Atakan Aktoprak (25) Gürcistan’da yakalandı. Çiftlikbank olayının ardından “İkinci tosuncuk” denilen Atakan Aktoprak’ın 30 bin kişiyi 10 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolduğu iddia ediliyordu.

Ortak operasyon

“Saadet zinciri” yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirtilen Atakan Aktoprak’ın Gürcistan’da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bu ülkedeki güvenlik güçleriyle iletişim kurdu. Zanlının Gürcistan’ın Batum kentinde bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine ortak operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Atakan Aktoprak’ın Türkiye’ye iade sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

Reklam dolandırıcılığı

Atakan Aktoprak’ın “Epitelyum internet reklamcılığı” adı altında ve yüksek kâr payı vaadiyle Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin vatandaştan topladığı 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktardıktan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti. Aktoprak, Türk makamlarının başvurusu üzerine bir süreden beri kırmızı bültenle aranırken yakalandı.

Yüksek kâr vaadiyle

Kamuoyunda “İkinci tosuncuk vakası” olarak bilinen olayda, “Çok yatır, çok kazan” sloganıyla kandırılan vatandaşlara, belli bir ücret karşılığında “reklam paketi” satılıyor ve yüksek kâr vaadinde bulunuluyordu. Atakan Aktoprak ile ilgili kamu davası İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

‘Birinci tosuncuk’halen aranıyor

“Birinci tosuncuk” olarak bilinen ve kurduğu Çiftlik Bank ile 80 bin kişiyi “Saadet zinciri” yöntemiyle 511 milyon lira dolandırıp Uruguay’a kaçtığı belirtilen Mehmet Aydın (28) halen kırmızı bülten ile aranıyor. Mehmet Aydın, uluslararası polis teşkilatı Interpol’ün en çok arananlar listesinde bulunuyor.