'İkinci zirve dönemine girdik' Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin. " ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova ile ilgili değerlendirmeler yaptık.

Durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir.

Sabahki konuşmamda belirttiğim gibi İstanbul buna dahildir.

Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir.

Son birkaç günde riskin boyutu arttı. Riskli bir yükselişle karşı karşıyayız.

Salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir.

Bursa'da bir ay öncesine göre günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Bilecik'te 2 kat arttı. Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki vaka artışı yüzde 50.

Bursa'da yoğun bakım yatak kapasitemize 198 yatak ilave ediyoruz. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75

Çanakkale'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 48.

Bursa'da filyasyon ekibi sayısını 700'e çıkarıyoruz.

Bursa Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmet sunumuna devam etmesini sağlayacağız.

Dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz.

Dışarıya çıkmışsak kalabalıktan uzak durmalıyız. Salgının bu devresinde asıl ciddi sınavı kalabalığa karşı vereceğiz.

Mesafe kuralıyla birbirimizi virüsten koruyalım. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemine kış gelmeden ulaştı.

Anadolu genelindeki ikinci zirve dönemindeki bugün çalışma toplantılarında ele aldığımız 5 kent için geçerlidir.

Bursa salgın boyunca gördüğü en riskli dönemi yaşıyor. Bilecik'te günlük vaka sayısı 2 katına yanaşmıştır. Yayılımı önlemenin yolu teması azaltmaktadır. Yalova'da nisan dönemine kıyasla vaka sayısı yüzde 50 arttı.

Sağlık sistemimiz hastamızı en iyi şekilde tedavi edecek güçtedir. Asıl önemli olan hastalıktan uzak durarak salgına set çekmektir.

Sizlere açık ve ıslarla mesajım şudur, salgınla mücadeleden halen tedbirlerden daha güçlü silahımız yok.

GRİP AŞISI

Grip aşısıyla ilgili bildiğiniz gibi bir yıl sonrasının aşısı erken dönemde bir yıl önceden biz şimdiden sipariş etmeye çalışıyoruz. Bu yılın olan aşının siparişi de geçen yıllara dayanır. Dünyada grip aşısının arzı yüzde 20 oranda arttı. Pandemiyle birlikte grip aşısının önemi daha da artmış oldu. Biz bu yıl için 1 milyon 350 bin grip aşısını tedarik etmiş olduk. 400 bin doz grip aşısı eczanelere dağıtıldı. Önümüzdeki 2 ve 3 hafta içerisinde devamını da eczanelere göndermiş olacağız. Grip aşılarını daha da arttırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Geçen yıla göre grip aşısını 3 milyon dozun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu durumda dünyada arzının çok olmadığı talebin fazla olduğu dönemde grip aşını özellikle riskli olan kişilere yapmak gerekiyor. Özellikle 1) riskli gebelere (26 haftadan sonra ve doğumdan sonraki ilk 2 haftada olanlara 2) 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlara, 5 yaş altı kronik hastalığı olanlara, 5-65 yaş arası 2 kronik rahatsızlığı olanlara, özellikle riskli olan sağlık çalışanlarımıza ve organ nakli olan kişilere olmak üzere ilk planda bunun dağıtımını hedefleyerek planladık ve peyderpey gelen aşıyı da bu çerçevede dağıtmış olacağız. Vatandaşımız e-nabız üzerinden riskli olmadığını görüp "ben yaptırmayacak mıyım" diye düşünmemeli. Sağlık çalışanlarımıza isterse Halk Sağlığı üzerinden yapılacak. Devamında bizim özellikle artışını hedeflediğimiz daha fazla tedarik için gayret gösterdiğimiz aşıyla ilgili bu kademelendirmeyi genişletmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda telaşlanmayalım.

KORONAVİRÜS AŞISI

Türkiye'de yan etkisi az olan aşıyı uygulamayı düşünüyoruz. Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz

YERLİ AŞI

16 aşı çalışması devam ediyor. Gelecek hafta sonunda bir aşımızın süresi bitmiş oluyor. İlk insana uygulamayı da başlatmış olacağız.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Okullarla ilgili şu ana kadar ciddi bir durum olmadığını söyleyebilirim. Eğer aynı şekilde devam eder belirgin bir artış olduğunu görmezsek kademeli olarak diğer sınıflara da geçilebilir. Önümüzdeki iki ya da 3 hafta içinde bir değerlendirme yapma söz konusu olur. Ciddi bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Okula devam eden çocukların tedbirler noktasında daha fazla hassasiyet göstermesinden kaynaklanıyor olabilir.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini evlerde de özellikle ev içi bulaşın arttığını görüyoruz evlere de özellikle dışarıdan misafir alınmamasını önemsiyoruz. Esnek mesai hem kamu hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Günün özellikle pik yapan iki saati var bunu azaltmak gerekiyor. Azaltmanın yolu da esnek mesaiden geçer. Şu dönemde önümüzdeki 4 5 ayın çok önemli olduğunu biliyoruz.

Aşı noktasında da çok hassasiyet gösteriyoruz. Eğer tedbirlere uyma noktasında bir yaklaşım içinde olursak viral enfeksiyonların azalacağını hepimiz görmüş olacağız. Önümüzdeki dönem özellikle Avrupa'da bu salgın daha da giderek artmış olacak. Dünyada görülen kovid-19 vakasının yarısı Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda. Dolayısıyla bundan etkileniyor olacağız. Bu noktada vatandaşımız özellikle maskenin, mesafenin, hijyenin, kalabalık ortamlardan kaçınmanın bir gayret içerisinde olmalılar.