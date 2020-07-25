MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandı
ABONE OL
25.07.2020 - 12:31 | | DHA

İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde birlikte yaşadığı B.T. adlı kadının 9 yaşındaki ikiz kızları M.K. ve E.K’ye cinsel istismarda bulundukları iddia edilen Göksel A. (44) ve oğlu Umut A. (17) tutuklandı. Çocukların annesi B.T. da cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine kondu.

İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandı

 

Bayramiç ilçesinde B.T. ve A.K. (45) 5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma davasının ardından mahkeme çiftin ikiz kızları M.K. ve E.K’nin velayetini anne B.T.’ye verdi. B.T., çocuklarıyla, 3 yıl önce Göksel A. ve oğlu Umut A. ile birlikte yaşamaya başladı.

İkiz kızların babası A.K. daha önce, Göksel A. ve oğlu Umut’un çocuklarına birçok kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu. Şikayetin ardından yapılan soruşturma kapsamında delil yetersizliği nedeniyle baba ve oğlu hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

Mahkeme kararı gereğince yılda bir ay kızları kendisinde kalan baba A.K., onları alıp 25 gün önce İzmir’de yaşayan annesi S.K. ile kız kardeşi M.K’nin yanına götürdü. Çocuklar burada yaşadıkları cinsel istismar olayını babaannesi S.K. ile halası M.K’ye anlattı. Hala M.K., yeğenlerinin cinsel istismar olayını anlatmasını video ile kayda aldı. İzmir’de polise giderek çocukların annesi BT. ve beraber yaşadığı Göksel A. ile oğlu Umut A. hakkında şikayette bulundu. Olay, Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına bildirilerek soruşturma başlatıldı.

İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında, polis anne B.T. ile Göksel A., oğlu Umut A. ve onun arkadaşı A.B.’yi (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Göksel A. ve oğlu Umut A. kız kardeşlere istismarda bulunduğu iddiasıyla, anne B.T ise cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B. de denetimli olarak serbest bırakıldı.

İkiz kız çocukları M.K ve E.K., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sevgi Evinde koruma altına alındı.

Korku dolu anlar! Cep telefonu bataryası bomba gibi patladıAydın'da tamir edilmesi için teknik servisine bırakılan cep telefonunun bataryası adeta bomba gibi patladı. Telefona takılı olan bataryanın patlama anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otostop yaparak tuzağa düşürüyorlardı! Yakalandılar

Otostop yaparak tuzağa düşürüyorlardı! Yakalandılar

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Türk denizci sonunda evine döndü

Türk denizci sonunda evine döndü

Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Sıradaki Haber