Genç iklim aktivistleri, iklim krizi nedeniyle ayakta. Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) dayanışma ağı ve Sıfır Gelecek Platformu’nun çağrısıyla, Z kuşağı bugün sanal iklim eylemi yapacak. Bu yılki tema, “İklim adaleti sosyal adalettir”. Sıfır Gelecek Platformu’nun YouTube sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak sanal grev saat 17.00’de başlayacak. Genç aktivistler, herkesten iklim krizinin engellenmesi için video ya da pankartlı sosyal medya desteği bekliyor.



Gelecek kaygısı



#İklimAdaletiSosyalAdalettir etiketiyle gerçekleştirilecek iklim grevi öncesi gelecek kaygısını Milliyet’le paylaşan aktivistlerden Duru Barbak (17), bu yılki eylemi pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştireceklerini anlattı. Barbak “Grevimizde hem iklim adaleti hem de sosyal adalet için mücadele veren platformların temsilcileri olacak. İklim ve sosyal adaleti konuşacağız” dedi.











‘Gezegeni kurtaralım’



“Çözüm için Türkiye olarak çok şanslıyız. Bu şansı kullanalım, gezegeni kurtaralım” diyen genç iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu şunları söyledi: “Bu yılki grevi dijital ortamda yapmaya karar versek de ben bu cuma ilk iklim grevini yaptığımız Bebek Parkı’na gideceğim. Birkaç arkadaşımla orada buluşacağım. İklim krizi ekmeği de etkileyecek, yaz tatillerini de... En çok da yoksulları etkileyecek. Bilim insanları iklim değişikliği yüzünden daha çok bulaşıcı hastalığın çıkacağını söylüyor. Plastik atıkların sadece yüzde 9’u geri dönüştürülebiliyor. Akdeniz’e en çok plastik atık Türkiye’den atılıyor, bu sorunu çözmek de bize düşüyor.”











‘Destek olun’



Bu yıl, iklim krizinden etkilenen insanları anlatacaklarını belirten genç iklim aktivisti Deniz Çevikuş, “Bu yıl iklim grevimizde sosyal adalete değineceğiz. İklim krizinden etkilenen insanları anlatacağız. Sosyal adalet olmadan iklim adaletinin olamayacağından bahsedeceğiz. Pandemi sürecinde tek kullanımlık maske, plastik çatal ve bıçakların kullanımı arttı. Bunlar büyük bir kirliliğe neden oluyor. Sadece insanlar değil yaban hayatı da bundan etkileniyor. İklim grevimizde herkesin bize destek olmasını istiyoruz. Eylemimizi sosyal medyada paylaşarak destek olabilirler” diye konuştu.