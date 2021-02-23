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23.02.2021 - 17:19 | | AA

İklim değişikliği çatışmaları artırabilir uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğinin istikrarsızlık, şiddet ve çatışmaları artırabileceği uyarısında bulundu.

İklim değişikliği çatışmaları artırabilir uyarısı

BM Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanı İngiltere tarafından düzenlenen, Başbakan Boris Johnson'ın başkanlık ettiği üst düzey katılımlı oturumda konuşan Guterres, geçen 10 yılın insanlık tarihinin en sıcak yılları olduğuna dikkati çekti. Guterres, küresel ısınmanın krizleri artıracağı uyarısında bulunarak "İklim değişikliğinin nehirleri kuruttuğu, hasadı azalttığı, kritik altyapıyı tahrip ettiği ve insanları yerinden ettiği yerlerde istikrarsızlık ve çatışma riskleri de artar." dedi. Savaş ve çatışmaların yaşandığı 10 ülkeden 8'inin iklim değişikliğine büyük oranda maruz kaldığını vurgulayan Guterres, Batı Afrika ve Sahel bölgesinde 50 milyondan fazla kişinin hayvancılık yaptığını, otlak alanlarındaki değişikliklerin çoban ve çiftçiler arasında büyüyen şiddete neden olduğunu söyledi

İklim değişikliği yüzünden yerinden edilmeler başladı 

Darfur'da yine az yağış ve kuraklıkların rekabeti artırdığı örneğini veren Guterres, dünya genelinde iklim değişikliği yüzünden yerinden edilmelerin çoktan başladığını ifade etti. Guterres, 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşılması için gerçek bir küresel koalisyona ihtiyaç olduğunu söyleyerek gelişmiş ülkelere, düşük gelirli ülkelere iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon emisyonlarını azaltmasına yardım için yıllık 100 milyar dolar ayırma taahhüdünü yerine getirme çağrısı yaptı.

Bariyerlere saplanan otomobil dik durduKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Sıkışan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
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