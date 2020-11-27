İklim değişikliği herkesin endişesi

Türkiye’de iklim değişikliği algısını ölçmek için 3 bin 431 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anketten ilginç sonuçlar çıktı. Her iki kişiden biri iklim krizinin koronavirüsten daha büyük risk içerdiğini düşünürken, vatandaşların yüzde 75’i iklim değişikliğine karşı yeşil alanların korunması gerektiğini söylüyor.

İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından Türkiye çapında 3 bin 431 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020” araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi.

‘Doğal afetler arttı’

Kapsamlı anket araştırmasının sonuçlarına göre her 10 kişiden 7’si iklim değişikliği için endişe duyarken, toplumun büyük kesimi ise koronavirüs sonrası ekonomik toparlanma için tarım ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmasından yana. Anket sonuçlarına göre Türk halkının yüzde 51.5’i iklim krizinin Kovid-19’dan daha bile büyük bir kriz ve risk içerdiğini düşünürken, yüzde 75.7’lik kesim ise yeşil alanların korunmasını istedi. Anket sonuçlarına göre Türk halkı bütün halinde doğal afetlerin arttığını düşünüyor. AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 82’si, CHP’ye oy verenlerin ise yüzde 88’i Türkiye’de afetlerin arttığını dile getirirken, bu konuda en yüksek oran ise yüzde 90 ile HDP seçmenlerine ait. Üniversite mezunlarının yüzde 88.3’ü afetlerin arttığını ifade ederken, eğitim durumu lise olanlarda bu oran yüzde 84,6, lise altında eğitim alanlarda ise yüzde 84.8 olarak tespit edildi.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 71.4’ü iklim değişikliğinin insan faaliyetleri sonucu ortaya çıktığını düşünürken, sadece yüzde 28.6’lık dilim doğal süreç olduğuna inanıyor. Üniversite mezunlarının yüzde 82.9’u, lise mezunlarının yüzde 75.9’u iklim krizini insan faaliyetleriyle bağdaştırırken, eğitim durumu lise altı olanlarda ise bu oran yüzde 64.4 olarak tespit edildi.

‘Karbondioksit oranı azaltılmalı’

Anket sonuçlarına göre “Ulaşımdan kaynaklı karbondioksiti azaltmalı” diyenler yüzde 38.5, “Binalarda enerji verimliliğini artırmalı” diyenler ise yüzde 30.4 olurken, “Termik santralları kapatmalı” diyenlerin oranı ise yüzde 23.1 çıktı.